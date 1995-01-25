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Лента
Матч-центр
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Алессио Романьоли
№13
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 янв. 1995 (25) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Милан
26
0
0
4
0