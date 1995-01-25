Алессио Романьоли
№13
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 янв. 1995 (25) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Милан
26
0
0
4
0