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Селсо Боргес
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Коста-Рика
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
Днепр
4 : 0
АИК
88'
88'
88'
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Днепр
4
АИК
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
АИК
1 : 2
Наполи
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
АИК
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
АИК
1 : 0
ПСВ
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
АИК
1
ПСВ
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
ПСВ
1 : 1
АИК
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
ПСВ
1
АИК
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
АИК
2 : 3
Днепр
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 65' - 90'
АИК
2
Днепр
3
минуты: 65' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Наполи
4 : 0
АИК
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
4
АИК
0
минуты: 1' - 90'