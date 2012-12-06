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Матч-центр
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Атакора Лалавеле
№30
Полузащитник
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Команда
АИК
Гражданство
Того
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
Днепр
4 : 0
АИК
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
был в запасе
Днепр
4
АИК
0
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
ПСВ
1 : 1
АИК
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 46'
ПСВ
1
АИК
1
минуты: 1' - 46'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
АИК
2 : 3
Днепр
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
АИК
2
Днепр
3
минуты: 1' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Наполи
4 : 0
АИК
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
4
АИК
0
минуты: 1' - 90'