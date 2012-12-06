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Даниэль Тьернстрем
№8
Полузащитник
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Команда
АИК
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
Днепр
4 : 0
АИК
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
был в запасе
Днепр
4
АИК
0
был в запасе
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
АИК
1 : 2
Наполи
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
АИК
1
Наполи
2
был в запасе
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
АИК
1 : 0
ПСВ
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 75' - 90'
АИК
1
ПСВ
0
минуты: 75' - 90'