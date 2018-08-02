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Лента
Матч-центр
Моя команда
Александер Милошевич
№3
Защитник
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Команда
Дармштадт
Гражданство
Швеция
Дата рождения
30 янв. 1992 (28) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2018/2019
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:00
АИК
0 : 1
Нордшелланд
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АИК
0
Нордшелланд
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
Нордшелланд
1 : 0
АИК
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Нордшелланд
1
АИК
0
минуты: 1' - 90'
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
АИК
1 : 1
Шемрок Роверс
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АИК
1
Шемрок Роверс
1
минуты: 1' - 90'