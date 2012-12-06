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Вайл Марисат
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
Лион
2 : 0
Хапоэль Ирони
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 72' - 90'
Лион
2
Хапоэль Ирони
0
минуты: 72' - 90'
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
21:00
Хапоэль Ирони
0 : 2
Атлетик
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
21:00
минуты: 71' - 90'
Хапоэль Ирони
0
Атлетик
2
минуты: 71' - 90'