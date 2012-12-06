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Итамар Нитцан
№45
Вратарь
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
Лион
2 : 0
Хапоэль Ирони
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лион
2
Хапоэль Ирони
0
был в запасе
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
21:00
Хапоэль Ирони
0 : 2
Атлетик
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
21:00
был в запасе
Хапоэль Ирони
0
Атлетик
2
был в запасе
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
Хапоэль Ирони
1 : 1
Спарта
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Хапоэль Ирони
1
Спарта
1
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Спарта
3 : 1
Хапоэль Ирони
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Спарта
3
Хапоэль Ирони
1
был в запасе
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
Хапоэль Ирони
3 : 4
Лион
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Хапоэль Ирони
3
Лион
4
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Атлетик
1 : 1
Хапоэль Ирони
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
был в запасе
Атлетик
1
Хапоэль Ирони
1
был в запасе