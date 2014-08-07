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Матч-центр
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Ахмед Абед
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
7.08.2014
7 авг. 2014
чт
20:00
Хапоэль Ирони
1 : 2
Динамо
43'
43'
43'
7.08.2014
7 авг. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 84'
Хапоэль Ирони
1
Динамо
2
минуты: 1' - 84'
31.07.2014
31 июля 2014
чт
19:00
Динамо
1 : 1
Хапоэль Ирони
72'
72'
72'
31.07.2014
31 июля 2014
чт
19:00
минуты: 1' - 85'
Динамо
1
Хапоэль Ирони
1
минуты: 1' - 85'