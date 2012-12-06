Лиор Леви
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 23:05
Лион
2 : 0
Хапоэль Ирони
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Хапоэль Ирони
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 21:00
Хапоэль Ирони
0 : 2
Атлетик
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Хапоэль Ирони
0
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 23:05
Хапоэль Ирони
1 : 1
Спарта
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Хапоэль Ирони
1
Спарта
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Спарта
3 : 1
Хапоэль Ирони
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Спарта
3
Хапоэль Ирони
1
был в запасе
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 20:00
Хапоэль Ирони
3 : 4
Лион
51'
51'
51'
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 20:00
51'
минуты: 1' - 90'
Хапоэль Ирони
3
Лион
4
минуты: 1' - 90'
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Атлетик
1 : 1
Хапоэль Ирони
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
был в запасе
Атлетик
1
Хапоэль Ирони
1
был в запасе