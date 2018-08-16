Андрей Горбунов
№30
Вратарь
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
29 мая 1983 (37) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
Зенит
8 : 1
Динамо
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
8
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
9.08.2018 9 авг. 2018 чт 20:00
Динамо
4 : 0
Зенит
9.08.2018 9 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 19:00
Динамо
4 : 1
ДАК 1904
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
ДАК 1904
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018 26 июля 2018 чт 22:00
ДАК 1904
1 : 3
Динамо
26.07.2018 26 июля 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
ДАК 1904
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
19.07.2018 19 июля 2018 чт 18:00
Динамо
1 : 2
Дерри Сити
19.07.2018 19 июля 2018 чт 18:00
был в запасе
Динамо
1
Дерри Сити
2
был в запасе