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Лента
Матч-центр
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Андрей Горбунов
№30
Вратарь
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
29 мая 1983 (37) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
Зенит
8 : 1
Динамо
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
8
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
20:00
Динамо
4 : 0
Зенит
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
19:00
Динамо
4 : 1
ДАК 1904
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
ДАК 1904
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
22:00
ДАК 1904
1 : 3
Динамо
26.07.2018
26 июля 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
ДАК 1904
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
Динамо
1 : 2
Дерри Сити
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
был в запасе
Динамо
1
Дерри Сити
2
был в запасе