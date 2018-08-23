Массимо Бруно
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
17 сент. 1993 (26) лет
Рост
177
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:30
Заря
0 : 0
РБ Лейпциг
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:30
был в запасе
Заря
0
РБ Лейпциг
0
был в запасе
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 19:30
Хэкен
1 : 1
РБ Лейпциг
47'
47'
47'
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 19:30
47'
минуты: 1' - 90'
Хэкен
1
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018 26 июля 2018 чт 19:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Хэкен
26.07.2018 26 июля 2018 чт 19:30
был в запасе
РБ Лейпциг
4
Хэкен
0
был в запасе