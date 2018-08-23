Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Массимо Бруно
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
17 сент. 1993 (26) лет
Рост
177
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
21:30
Заря
0 : 0
РБ Лейпциг
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
21:30
был в запасе
Заря
0
РБ Лейпциг
0
был в запасе
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
19:30
Хэкен
1 : 1
РБ Лейпциг
47'
47'
47'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
19:30
47'
минуты: 1' - 90'
Хэкен
1
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
19:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Хэкен
26.07.2018
26 июля 2018
чт
19:30
был в запасе
РБ Лейпциг
4
Хэкен
0
был в запасе