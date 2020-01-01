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Лента
Матч-центр
Моя команда
Деннис Прат
№26
Полузащитник
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
14 мая 1994 (26) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
отбор че-2020
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лестер Сити
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