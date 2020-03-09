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Матч-центр
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Деннис Прат
№26
Полузащитник
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
14 мая 1994 (26) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
отбор че-2020
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
9.03.2020
9 марта 2020
пн
23:00
Лестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
71'
71'
71'
9.03.2020
9 марта 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 76'
Лестер Сити
4
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 76'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Лестер Сити
0 : 1
Манчестер Сити
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 85'
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 85'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
15:30
Лестер Сити
2 : 2
Челси
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
15:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Челси
2
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Бернли
2 : 1
Лестер Сити
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 74'
Бернли
2
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 74'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
14'
14'
14'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
14'
минуты: 1' - 77'
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 77'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
23:00
Лестер Сити
0 : 4
Ливерпуль
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 72'
Лестер Сити
0
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 72'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Манчестер Сити
3 : 1
Лестер Сити
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 77' - 90'
Манчестер Сити
3
Лестер Сити
1
минуты: 77' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 1
Норвич Сити
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
1
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Астон Вилла
1 : 4
Лестер Сити
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Лестер Сити
4
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
Лестер Сити
2 : 0
Уотфорд
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Уотфорд
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:30
Лестер Сити
2 : 1
Эвертон
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Эвертон
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Лестер Сити
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Лестер Сити
2
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Лестер Сити
2 : 0
Арсенал
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Арсенал
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Лестер Сити
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Лестер Сити
2
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
0 : 9
Лестер Сити
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Лестер Сити
9
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 1
Бернли
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Лестер Сити
2
Бернли
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Лестер Сити
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 73'
Ливерпуль
2
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 73'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
18:30
Лестер Сити
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
18:30
минуты: 1' - 79'
Лестер Сити
5
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 79'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:30
Лестер Сити
2 : 1
Тоттенхэм
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:30
минуты: 67' - 90'
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
1
минуты: 67' - 90'
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