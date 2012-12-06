Крис Диксон
№84
Нападающий
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 21:00
АЕЛ
3 : 0
Марсель
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
АЕЛ
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Боруссия
2 : 0
АЕЛ
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 70' - 90'
Боруссия
2
АЕЛ
0
минуты: 70' - 90'
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 21:00
Фенербахче
2 : 0
АЕЛ
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 59' - 90'
Фенербахче
2
АЕЛ
0
минуты: 59' - 90'
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
АЕЛ
0 : 0
Боруссия
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
был в запасе
АЕЛ
0
Боруссия
0
был в запасе