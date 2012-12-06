Майкон Даниэль Араужо
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 21:00
АЕЛ
3 : 0
Марсель
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 21:00
был в запасе
АЕЛ
3
Марсель
0
был в запасе
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Боруссия
2 : 0
АЕЛ
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Боруссия
2
АЕЛ
0
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
АЕЛ
0 : 0
Боруссия
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 76'
АЕЛ
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 76'