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Матч-центр
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Дижили Арсен Дит Патрик Воухо
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
АЕЛ
3 : 0
Марсель
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 72' - 90'
АЕЛ
3
Марсель
0
минуты: 72' - 90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Фенербахче
2 : 0
АЕЛ
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 73' - 90'
Фенербахче
2
АЕЛ
0
минуты: 73' - 90'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
АЕЛ
0 : 1
Фенербахче
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 73'
АЕЛ
0
Фенербахче
1
минуты: 1' - 73'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
Марсель
5 : 1
АЕЛ
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 89'
Марсель
5
АЕЛ
1
минуты: 1' - 89'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
АЕЛ
0 : 0
Боруссия
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 58'
АЕЛ
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 58'