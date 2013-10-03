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Тимотей Додлек
№29
Полузащитник
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Команда
Марибор
Гражданство
Словения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2013/2014
2012/2013
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
Уиган Атлетик
3 : 1
Марибор
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Уиган Атлетик
3
Марибор
1
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Марибор
2 : 5
Рубин
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
был в запасе
Марибор
2
Рубин
5
был в запасе