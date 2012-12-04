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Лента
Матч-центр
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Ромео Митрович
№33
Вратарь
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2012/2013
4.12.2012
4 дек. 2012
вт
22:45
Динамо
1 : 1
Динамо
4.12.2012
4 дек. 2012
вт
22:45
был в запасе
Динамо
1
Динамо
1
был в запасе
21.11.2012
21 нояб. 2012
ср
22:45
Порту
3 : 0
Динамо
21.11.2012
21 нояб. 2012
ср
22:45
был в запасе
Порту
3
Динамо
0
был в запасе
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
22:45
ПСЖ
4 : 0
Динамо
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
22:45
был в запасе
ПСЖ
4
Динамо
0
был в запасе
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
21:45
Динамо
0 : 2
ПСЖ
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
21:45
был в запасе
Динамо
0
ПСЖ
2
был в запасе
3.10.2012
3 окт. 2012
ср
21:45
Динамо
2 : 0
Динамо
3.10.2012
3 окт. 2012
ср
21:45
был в запасе
Динамо
2
Динамо
0
был в запасе
18.09.2012
18 сент. 2012
вт
21:45
Динамо
0 : 2
Порту
18.09.2012
18 сент. 2012
вт
21:45
был в запасе
Динамо
0
Порту
2
был в запасе