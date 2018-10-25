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Лента
Матч-центр
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Йосип Пиварич
№23
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
30 янв. 1989 (31) год
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2013/2014
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Ренн
1 : 2
Динамо
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Ренн
1
Динамо
2
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Яблонец
2 : 2
Динамо
81'
81'
81'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Яблонец
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Динамо
2 : 2
Астана
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Астана
2
минуты: 1' - 90'