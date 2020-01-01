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Лента
Матч-центр
Моя команда
Зе Луиш (Хосе Луиш Мендес Андраде)
№9
Нападающий
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Команда
Порту
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
24 янв. 1991 (29) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Порту
1
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1
0