Зе Луиш (Хосе Луиш Мендес Андраде)
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Порту
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
24 янв. 1991 (29) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Порту
1 : 3
Байер
33'
33'
33'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 64'
Порту
1
Байер
3
минуты: 1' - 64'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Байер
2 : 1
Порту
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Байер
2
Порту
1
был в запасе