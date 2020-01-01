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Лента
Матч-центр
Моя команда
Исмаили (Гонсалвеш Дос Сантос)
№31
Защитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
11 янв. 1990 (30) лет
Рост
177
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Шахтер
3
0
0
1
0