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Андре Пинту
№6
Защитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
5 окт. 1989 (30) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
Вильярреал
1 : 1
Спортинг
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
был в запасе
Вильярреал
1
Спортинг
1
был в запасе
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
Спортинг
0 : 1
Вильярреал
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'