Андре Пинту
№6
Защитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
5 окт. 1989 (30) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Вильярреал
1 : 1
Спортинг
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
был в запасе
Вильярреал
1
Спортинг
1
был в запасе
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
Спортинг
0 : 1
Вильярреал
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'