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Матч-центр
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Хосе Мануэль Веласкес
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
21:45
Олимпиакос
2 : 1
Арука
15'
15'
15'
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
2
Арука
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
22:00
Арука
0 : 1
Олимпиакос
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
22:00
был в запасе
Арука
0
Олимпиакос
1
был в запасе
4.08.2016
4 авг. 2016
чт
20:00
Арука
0 : 0
Хераклес
4.08.2016
4 авг. 2016
чт
20:00
был в запасе
Арука
0
Хераклес
0
был в запасе