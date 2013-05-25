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Карлос Даниэль Лопес Хуэска
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2012/2013
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
Сочи
0 : 0
Урал
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
был в запасе
Сочи
0
Урал
0
был в запасе
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
Сочи
0 : 3
Ротор
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
минуты: 1' - 46'
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 1' - 46'
13.05.2013
13 мая 2013
пн
18:00
Шинник
1 : 0
Сочи
13.05.2013
13 мая 2013
пн
18:00
минуты: 81' - 90'
Шинник
1
Сочи
0
минуты: 81' - 90'
7.05.2013
7 мая 2013
вт
14:00
Сочи
1 : 1
Салют
81'
85'
81'
85'
81'
85'
7.05.2013
7 мая 2013
вт
14:00
81'
минуты: 71' - 90'
Сочи
1
Салют
1
минуты: 71' - 90'
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
Нефтехимик
2 : 0
Сочи
90'
90'
90'
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
минуты: 81' - 90'
Нефтехимик
2
Сочи
0
минуты: 81' - 90'
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
16:00
Сочи
1 : 0
Волгарь
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
16:00
был в запасе
Сочи
1
Волгарь
0
был в запасе
8.04.2013
8 апр. 2013
пн
14:00
Сочи
1 : 0
Торпедо
8.04.2013
8 апр. 2013
пн
14:00
минуты: 80' - 90'
Сочи
1
Торпедо
0
минуты: 80' - 90'
1.04.2013
1 апр. 2013
пн
16:00
Уфа
1 : 2
Сочи
1.04.2013
1 апр. 2013
пн
16:00
минуты: 90' - 90'
Уфа
1
Сочи
2
минуты: 90' - 90'
25.03.2013
25 марта 2013
пн
17:00
Сочи
0 : 2
Спартак-Нальчик
25.03.2013
25 марта 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90'
18.03.2013
18 марта 2013
пн
19:00
Балтика
2 : 0
Сочи
18.03.2013
18 марта 2013
пн
19:00
минуты: 60' - 90'
Балтика
2
Сочи
0
минуты: 60' - 90'
11.03.2013
11 марта 2013
пн
15:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.03.2013
11 марта 2013
пн
15:00
был в запасе
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
минуты: 1' - 60'
Химки
1
Сочи
0
минуты: 1' - 60'
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
14:00
Сочи
2 : 1
Енисей
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
14:00
минуты: 1' - 77'
Сочи
2
Енисей
1
минуты: 1' - 77'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
13:30
Сочи
3 : 1
Новокузнецк
24'
24'
24'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
13:30
24'
минуты: 1' - 46'
Сочи
3
Новокузнецк
1
минуты: 1' - 46'
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
15:00
Сибирь
2 : 0
Сочи
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
15:00
минуты: 1' - 77'
Сибирь
2
Сочи
0
минуты: 1' - 77'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
15:00
Томь
2 : 1
Сочи
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
15:00
минуты: 1' - 59'
Томь
2
Сочи
1
минуты: 1' - 59'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
Ротор
2 : 0
Сочи
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 67' - 90'
Ротор
2
Сочи
0
минуты: 67' - 90'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
16:00
Сочи
3 : 1
Шинник
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
16:00
минуты: 46' - 90'
Сочи
3
Шинник
1
минуты: 46' - 90'
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
18:00
Салют
0 : 1
Сочи
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 83' - 90'
Салют
0
Сочи
1
минуты: 83' - 90'
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
17:00
Сочи
0 : 1
Нефтехимик
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
17:00
минуты: 65' - 90'
Сочи
0
Нефтехимик
1
минуты: 65' - 90'
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