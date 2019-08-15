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Матч-центр
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Тони Уотт
№32
Нападающий
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Команда
Сент-Джонстон
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
29 дек. 1993 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Заря
1 : 0
ЦСКА
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Заря
1
ЦСКА
0
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
ЦСКА
1 : 0
Осиек
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
был в запасе
ЦСКА
1
Осиек
0
был в запасе
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:30
ОФК Титоград
0 : 0
ЦСКА
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
ОФК Титоград
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
9.07.2019
9 июля 2019
вт
20:30
ЦСКА
4 : 0
ОФК Титоград
9.07.2019
9 июля 2019
вт
20:30
был в запасе
ЦСКА
4
ОФК Титоград
0
был в запасе