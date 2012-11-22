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Матч-центр
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Джозеф Баффо
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2012/2013
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Хельсингборг
1 : 3
Леванте
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Хельсингборг
1
Леванте
3
минуты: 1' - 90'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
Хельсингборг
2 : 2
Твенте
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 46' - 90'
Хельсингборг
2
Твенте
2
минуты: 46' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Леванте
1 : 0
Хельсингборг
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Хельсингборг
0
минуты: 1' - 90'