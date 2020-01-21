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Эмиль Крафт
№4
Защитник
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Швеция
Дата рождения
2 авг. 1994 (25) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
отбор че-2020
франция. лига 1
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Эвертон
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Эвертон
2
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Челси
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 71'
Ньюкасл Юнайтед
1
Челси
0
минуты: 1' - 71'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер Сити
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
3
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Эвертон
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Эвертон
2
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
20:30
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
20:30
был в запасе
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Бернли
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
1
был в запасе
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
22:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
22:30
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Манчестер Сити
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Манчестер Сити
2
был в запасе
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
23:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Борнмут
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Челси
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Челси
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Манчестер Юнайтед
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:30
минуты: 90' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 90' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
18:30
Лестер Сити
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
5
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Брайтон & Хов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:30
Ливерпуль
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 67'
Ливерпуль
3
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 67'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Уотфорд
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90'
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