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Лента
Матч-центр
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Йере Уронен
№21
Защитник
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Команда
Генк
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
13 июля 1994 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
Генк
1 : 4
Ливерпуль
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Генк
1
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90'
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
19:55
Генк
0 : 0
Наполи
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
19:55
минуты: 1' - 90'
Генк
0
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
Зальцбург
6 : 2
Генк
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
6
Генк
2
минуты: 1' - 90'