Эрик Валстедт
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 75' - 90'
Твенте
1
Хельсингборг
3
минуты: 75' - 90'
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Хельсингборг
1 : 2
Ганновер-96
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Хельсингборг
1
Ганновер-96
2
был в запасе
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 20:00
Хельсингборг
2 : 2
Твенте
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 20:00
минуты: 78' - 90'
Хельсингборг
2
Твенте
2
минуты: 78' - 90'
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Леванте
1 : 0
Хельсингборг
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
был в запасе
Леванте
1
Хельсингборг
0
был в запасе