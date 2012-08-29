Ронни Карлос Да Силва
№27
Нападающий
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Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.08.2012 29 авг. 2012 ср 21:45
ЧФР Клуж
1 : 0
Базель
29.08.2012 29 авг. 2012 ср 21:45
был в запасе
ЧФР Клуж
1
Базель
0
был в запасе
21.08.2012 21 авг. 2012 вт 21:45
Базель
1 : 2
ЧФР Клуж
21.08.2012 21 авг. 2012 вт 21:45
минуты: 50' - 90'
Базель
1
ЧФР Клуж
2
минуты: 50' - 90'