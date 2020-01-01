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Лента
Матч-центр
Моя команда
Иво Пинту
№6
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Португалия
Дата рождения
7 янв. 1990 (30) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2012/2013
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
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Динамо
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