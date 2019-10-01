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Лента
Матч-центр
Моя команда
Иво Пинту
№6
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Португалия
Дата рождения
7 янв. 1990 (30) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2012/2013
1.10.2019
1 окт. 2019
вт
22:00
Манчестер Сити
2 : 0
Динамо
1.10.2019
1 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Динамо
0
был в запасе