Иво Пинту
№6
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Португалия
Дата рождения
7 янв. 1990 (30) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.10.2019 1 окт. 2019 вт 22:00
Манчестер Сити
2 : 0
Динамо
1.10.2019 1 окт. 2019 вт 22:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Динамо
0
был в запасе