Фабиан Шер
№5
Защитник
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
20 дек. 1991 (28) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ньюкасл Юнайтед
15
2
0
4
0