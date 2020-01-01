Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Фабиан Шер
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
20 дек. 1991 (28) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
отбор че-2020
германия. бундеслига
германия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ньюкасл Юнайтед
15
2
0
4
0