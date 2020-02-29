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Фабиан Шер
№5
Защитник
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
20 дек. 1991 (28) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
отбор че-2020
германия. бундеслига
германия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Бернли
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Бернли
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
был в запасе
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Норвич Сити
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Норвич Сити
0
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Эвертон
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Эвертон
2
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Челси
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Челси
0
был в запасе
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер Сити
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
3
минуты: 1' - 90'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Эвертон
56'
56'
56'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
56'
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
20:30
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
38'
38'
38'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
87'
87'
87'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Бернли
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
1
был в запасе
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
22:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
22:30
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Манчестер Сити
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Манчестер Сити
2
был в запасе
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
23:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Челси
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Челси
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Манчестер Юнайтед
47'
47'
47'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
18:30
Лестер Сити
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
88'
88'
88'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
5
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Брайтон & Хов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:30
Ливерпуль
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 80'
Ливерпуль
3
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 80'
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