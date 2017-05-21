Марсело Диас
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:45
Сельта
2 : 2
Реал Сосьедад
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:45
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
17.05.2017 17 мая 2017 ср 22:00
Сельта
1 : 4
Реал
17.05.2017 17 мая 2017 ср 22:00
минуты: 72' - 90'
Сельта
1
Реал
4
минуты: 72' - 90'
14.05.2017 14 мая 2017 вс 17:00
Алавес
3 : 1
Сельта
14.05.2017 14 мая 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 45'
Алавес
3
Сельта
1
минуты: 1' - 45'
7.05.2017 7 мая 2017 вс 21:45
Малага
3 : 0
Сельта
7.05.2017 7 мая 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Малага
3
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 21:45
Сельта
0 : 3
Атлетик
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Атлетик
3
минуты: 1' - 90'
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 17:15
Сельта
0 : 1
Бетис
81'
81'
81'
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 21:45
Гранада
0 : 3
Сельта
73'
58'
73'
58'
73'
58'
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 21:45
73'
минуты: 1' - 90'
Гранада
0
Сельта
3
минуты: 1' - 90'
12.03.2017 12 марта 2017 вс 20:30
Сельта
0 : 1
Вильярреал
12.03.2017 12 марта 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
4.03.2017 4 марта 2017 сб 22:45
Барселона
5 : 0
Сельта
4.03.2017 4 марта 2017 сб 22:45
минуты: 68' - 90'
Барселона
5
Сельта
0
минуты: 68' - 90'
1.03.2017 1 марта 2017 ср 23:30
Сельта
2 : 2
Эспаньол
68'
68'
68'
1.03.2017 1 марта 2017 ср 23:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 20:30
Спортинг
1 : 1
Сельта
57'
57'
57'
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Спортинг
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 20:30
Сельта
3 : 0
Осасуна
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
3
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 22:45
Атлетико
3 : 2
Сельта
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 22:45
минуты: 85' - 90'
Атлетико
3
Сельта
2
минуты: 85' - 90'
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:45
Леганес
0 : 2
Сельта
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:45
был в запасе
Леганес
0
Сельта
2
был в запасе
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 18:15
Сельта
1 : 0
Алавес
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
8.01.2017 8 янв. 2017 вс 20:30
Сельта
3 : 1
Малага
8.01.2017 8 янв. 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
3
Малага
1
минуты: 1' - 90'
19.12.2016 19 дек. 2016 пн 22:45
Атлетик
2 : 1
Сельта
19.12.2016 19 дек. 2016 пн 22:45
минуты: 71' - 90'
Атлетик
2
Сельта
1
минуты: 71' - 90'
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 18:15
Сельта
0 : 3
Севилья
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
4.12.2016 4 дек. 2016 вс 14:00
Бетис
3 : 3
Сельта
4.12.2016 4 дек. 2016 вс 14:00
минуты: 1' - 77'
Бетис
3
Сельта
3
минуты: 1' - 77'
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 20:30
Сельта
3 : 1
Гранада
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
3
Гранада
1
минуты: 1' - 90'
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