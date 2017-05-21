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Марсело Диас
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
Сельта
2 : 2
Реал Сосьедад
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
17.05.2017
17 мая 2017
ср
22:00
Сельта
1 : 4
Реал
17.05.2017
17 мая 2017
ср
22:00
минуты: 72' - 90'
Сельта
1
Реал
4
минуты: 72' - 90'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
17:00
Алавес
3 : 1
Сельта
14.05.2017
14 мая 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 45'
Алавес
3
Сельта
1
минуты: 1' - 45'
7.05.2017
7 мая 2017
вс
21:45
Малага
3 : 0
Сельта
7.05.2017
7 мая 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Малага
3
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
21:45
Сельта
0 : 3
Атлетик
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Атлетик
3
минуты: 1' - 90'
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
17:15
Сельта
0 : 1
Бетис
81'
81'
81'
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
21:45
Гранада
0 : 3
Сельта
73'
58'
73'
58'
73'
58'
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
21:45
73'
минуты: 1' - 90'
Гранада
0
Сельта
3
минуты: 1' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Вильярреал
12.03.2017
12 марта 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
4.03.2017
4 марта 2017
сб
22:45
Барселона
5 : 0
Сельта
4.03.2017
4 марта 2017
сб
22:45
минуты: 68' - 90'
Барселона
5
Сельта
0
минуты: 68' - 90'
1.03.2017
1 марта 2017
ср
23:30
Сельта
2 : 2
Эспаньол
68'
68'
68'
1.03.2017
1 марта 2017
ср
23:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
20:30
Спортинг
1 : 1
Сельта
57'
57'
57'
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Спортинг
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
20:30
Сельта
3 : 0
Осасуна
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
3
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
22:45
Атлетико
3 : 2
Сельта
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
22:45
минуты: 85' - 90'
Атлетико
3
Сельта
2
минуты: 85' - 90'
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:45
Леганес
0 : 2
Сельта
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:45
был в запасе
Леганес
0
Сельта
2
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
18:15
Сельта
1 : 0
Алавес
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
20:30
Сельта
3 : 1
Малага
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
3
Малага
1
минуты: 1' - 90'
19.12.2016
19 дек. 2016
пн
22:45
Атлетик
2 : 1
Сельта
19.12.2016
19 дек. 2016
пн
22:45
минуты: 71' - 90'
Атлетик
2
Сельта
1
минуты: 71' - 90'
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
18:15
Сельта
0 : 3
Севилья
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
14:00
Бетис
3 : 3
Сельта
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
14:00
минуты: 1' - 77'
Бетис
3
Сельта
3
минуты: 1' - 77'
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
20:30
Сельта
3 : 1
Гранада
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
3
Гранада
1
минуты: 1' - 90'
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