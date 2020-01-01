Андреас Корнелиус
№9
Нападающий
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Команда
Парма
Гражданство
Дания
Дата рождения
16 марта 1993 (27) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Парма
12
8
1
1
0