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Лента
Матч-центр
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Андреас Корнелиус
№9
Нападающий
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Команда
Парма
Гражданство
Дания
Дата рождения
16 марта 1993 (27) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отбор че-2020
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Парма
12
8
1
1
0