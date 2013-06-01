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Мануэль Коронадо Пла
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
1.06.2013
1 июня 2013
сб
22:00
Мальорка
4 : 2
Вальядолид
1.06.2013
1 июня 2013
сб
22:00
минуты: 72' - 90'
Мальорка
4
Вальядолид
2
минуты: 72' - 90'
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Вальядолид
0 : 2
Сельта
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
был в запасе
Вальядолид
0
Сельта
2
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
14:00
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
14:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
был в запасе
11.02.2013
11 февр. 2013
пн
23:30
Бетис
0 : 0
Вальядолид
11.02.2013
11 февр. 2013
пн
23:30
минуты: 73' - 90'
Бетис
0
Вальядолид
0
минуты: 73' - 90'
1.02.2013
1 февр. 2013
пт
23:30
Вальядолид
2 : 2
Атлетик
1.02.2013
1 февр. 2013
пт
23:30
был в запасе
Вальядолид
2
Атлетик
2
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
19:00
Вальядолид
2 : 0
Сарагоса
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
19:00
был в запасе
Вальядолид
2
Сарагоса
0
был в запасе
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
Вальядолид
3 : 1
Мальорка
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
был в запасе
Вальядолид
3
Мальорка
1
был в запасе
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
14:00
Сельта
3 : 1
Вальядолид
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
14:00
минуты: 81' - 90'
Сельта
3
Вальядолид
1
минуты: 81' - 90'
29.10.2012
29 окт. 2012
пн
23:30
Вальядолид
2 : 2
Реал Сосьедад
29.10.2012
29 окт. 2012
пн
23:30
был в запасе
Вальядолид
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
17:00
Малага
2 : 1
Вальядолид
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
17:00
был в запасе
Малага
2
Вальядолид
1
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:00
Вальядолид
6 : 1
Райо Вальекано
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:00
был в запасе
Вальядолид
6
Райо Вальекано
1
был в запасе
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
19:00
Атлетико
2 : 1
Вальядолид
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
19:00
минуты: 71' - 90'
Атлетико
2
Вальядолид
1
минуты: 71' - 90'
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
17:00
Атлетик
2 : 0
Вальядолид
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
17:00
минуты: 87' - 90'
Атлетик
2
Вальядолид
0
минуты: 87' - 90'
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
21:00
Вальядолид
2 : 0
Леванте
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
21:00
минуты: 66' - 90'
Вальядолид
2
Леванте
0
минуты: 66' - 90'
21.08.2012
21 авг. 2012
вт
-:-
Сарагоса
0 : 1
Вальядолид
90'
90'
90'
21.08.2012
21 авг. 2012
вт
-:-
минуты: 87' - 90'
Сарагоса
0
Вальядолид
1
минуты: 87' - 90'