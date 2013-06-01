Мануэль Коронадо Пла
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
1.06.2013 1 июня 2013 сб 22:00
Мальорка
4 : 2
Вальядолид
1.06.2013 1 июня 2013 сб 22:00
минуты: 72' - 90'
Мальорка
4
Вальядолид
2
минуты: 72' - 90'
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Вальядолид
0 : 2
Сельта
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
был в запасе
Вальядолид
0
Сельта
2
был в запасе
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 14:00
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 14:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
был в запасе
11.02.2013 11 февр. 2013 пн 23:30
Бетис
0 : 0
Вальядолид
11.02.2013 11 февр. 2013 пн 23:30
минуты: 73' - 90'
Бетис
0
Вальядолид
0
минуты: 73' - 90'
1.02.2013 1 февр. 2013 пт 23:30
Вальядолид
2 : 2
Атлетик
1.02.2013 1 февр. 2013 пт 23:30
был в запасе
Вальядолид
2
Атлетик
2
был в запасе
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
Вальядолид
2 : 0
Сарагоса
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
был в запасе
Вальядолид
2
Сарагоса
0
был в запасе
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
Вальядолид
3 : 1
Мальорка
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
был в запасе
Вальядолид
3
Мальорка
1
был в запасе
6.01.2013 6 янв. 2013 вс 14:00
Сельта
3 : 1
Вальядолид
6.01.2013 6 янв. 2013 вс 14:00
минуты: 81' - 90'
Сельта
3
Вальядолид
1
минуты: 81' - 90'
29.10.2012 29 окт. 2012 пн 23:30
Вальядолид
2 : 2
Реал Сосьедад
29.10.2012 29 окт. 2012 пн 23:30
был в запасе
Вальядолид
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 17:00
Малага
2 : 1
Вальядолид
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 17:00
был в запасе
Малага
2
Вальядолид
1
был в запасе
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 17:00
Вальядолид
6 : 1
Райо Вальекано
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 17:00
был в запасе
Вальядолид
6
Райо Вальекано
1
был в запасе
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 19:00
Атлетико
2 : 1
Вальядолид
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 19:00
минуты: 71' - 90'
Атлетико
2
Вальядолид
1
минуты: 71' - 90'
2.09.2012 2 сент. 2012 вс 17:00
Атлетик
2 : 0
Вальядолид
2.09.2012 2 сент. 2012 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Атлетик
2
Вальядолид
0
минуты: 87' - 90'
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 21:00
Вальядолид
2 : 0
Леванте
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 21:00
минуты: 66' - 90'
Вальядолид
2
Леванте
0
минуты: 66' - 90'
21.08.2012 21 авг. 2012 вт -:-
Сарагоса
0 : 1
Вальядолид
90'
90'
90'
21.08.2012 21 авг. 2012 вт -:-
минуты: 87' - 90'
Сарагоса
0
Вальядолид
1
минуты: 87' - 90'