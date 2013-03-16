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Хуан Анхель Нейра
№55
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
16.03.2013
16 марта 2013
сб
18:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Вальядолид
16.03.2013
16 марта 2013
сб
18:00
был в запасе
Реал Сосьедад
4
Вальядолид
1
был в запасе
9.03.2013
9 марта 2013
сб
20:00
Вальядолид
1 : 1
Малага
9.03.2013
9 марта 2013
сб
20:00
был в запасе
Вальядолид
1
Малага
1
был в запасе
3.03.2013
3 марта 2013
вс
19:00
Эспаньол
0 : 0
Вальядолид
3.03.2013
3 марта 2013
вс
19:00
был в запасе
Эспаньол
0
Вальядолид
0
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
14:00
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
14:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
был в запасе
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
20:00
Леванте
2 : 1
Вальядолид
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
20:00
минуты: 89' - 90'
Леванте
2
Вальядолид
1
минуты: 89' - 90'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
19:00
Вальядолид
2 : 0
Сарагоса
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Вальядолид
2
Сарагоса
0
минуты: 90' - 90'
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
14:00
Сельта
3 : 1
Вальядолид
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
14:00
был в запасе
Сельта
3
Вальядолид
1
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
20:00
Вальядолид
1 : 3
Барселона
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
20:00
был в запасе
Вальядолид
1
Барселона
3
был в запасе
17.12.2012
17 дек. 2012
пн
22:00
Депортиво
0 : 0
Вальядолид
17.12.2012
17 дек. 2012
пн
22:00
был в запасе
Депортиво
0
Вальядолид
0
был в запасе
8.12.2012
8 дек. 2012
сб
22:00
Вальядолид
2 : 3
Реал
8.12.2012
8 дек. 2012
сб
22:00
был в запасе
Вальядолид
2
Реал
3
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:00
Вальядолид
1 : 1
Валенсия
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:00
минуты: 85' - 90'
Вальядолид
1
Валенсия
1
минуты: 85' - 90'
4.11.2012
4 нояб. 2012
вс
19:50
Осасуна
0 : 1
Вальядолид
53'
53'
53'
4.11.2012
4 нояб. 2012
вс
19:50
минуты: 1' - 56'
Осасуна
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 56'
29.10.2012
29 окт. 2012
пн
23:30
Вальядолид
2 : 2
Реал Сосьедад
29.10.2012
29 окт. 2012
пн
23:30
минуты: 66' - 90'
Вальядолид
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 66' - 90'
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
17:00
Малага
2 : 1
Вальядолид
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
17:00
минуты: 87' - 90'
Малага
2
Вальядолид
1
минуты: 87' - 90'
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
21:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
21:00
был в запасе
Вальядолид
1
Эспаньол
1
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:00
Вальядолид
6 : 1
Райо Вальекано
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:00
был в запасе
Вальядолид
6
Райо Вальекано
1
был в запасе
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
21:00
Вальядолид
2 : 0
Леванте
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
21:00
минуты: 84' - 90'
Вальядолид
2
Леванте
0
минуты: 84' - 90'
21.08.2012
21 авг. 2012
вт
-:-
Сарагоса
0 : 1
Вальядолид
21.08.2012
21 авг. 2012
вт
-:-
был в запасе
Сарагоса
0
Вальядолид
1
был в запасе