Хави Гуэрра
№24
Нападающий
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 марта 1983 (37) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:45
Сельта
2 : 2
Райо Вальекано
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:45
был в запасе
Сельта
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
был в запасе
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
был в запасе
4.05.2019 4 мая 2019 сб 14:00
Леванте
4 : 1
Райо Вальекано
4.05.2019 4 мая 2019 сб 14:00
был в запасе
Леванте
4
Райо Вальекано
1
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:45
Райо Вальекано
1 : 0
Реал
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
был в запасе
Севилья
5
Райо Вальекано
0
был в запасе
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 19:30
Райо Вальекано
2 : 0
Валенсия
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 19:30
был в запасе
Райо Вальекано
2
Валенсия
0
был в запасе
3.04.2019 3 апр. 2019 ср 21:30
Эйбар
2 : 1
Райо Вальекано
3.04.2019 3 апр. 2019 ср 21:30
был в запасе
Эйбар
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 13:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 13:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
был в запасе
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 21:45
Леганес
1 : 0
Райо Вальекано
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 21:45
был в запасе
Леганес
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:15
был в запасе
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:15
Райо Вальекано
1 : 4
Севилья
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:15
минуты: 68' - 90'
Райо Вальекано
1
Севилья
4
минуты: 68' - 90'