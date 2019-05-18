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Хави Гуэрра
№24
Нападающий
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 марта 1983 (37) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
Сельта
2 : 2
Райо Вальекано
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
был в запасе
Сельта
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
был в запасе
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:00
Леванте
4 : 1
Райо Вальекано
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:00
был в запасе
Леванте
4
Райо Вальекано
1
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
Райо Вальекано
1 : 0
Реал
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
был в запасе
Севилья
5
Райо Вальекано
0
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
2 : 0
Валенсия
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
19:30
был в запасе
Райо Вальекано
2
Валенсия
0
был в запасе
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
21:30
Эйбар
2 : 1
Райо Вальекано
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
21:30
был в запасе
Эйбар
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:45
Леганес
1 : 0
Райо Вальекано
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:45
был в запасе
Леганес
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:15
был в запасе
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:15
Райо Вальекано
1 : 4
Севилья
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:15
минуты: 68' - 90'
Райо Вальекано
1
Севилья
4
минуты: 68' - 90'