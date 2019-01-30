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Матч-центр
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Лео Баптистао
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 авг. 1992 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
21:30
Бетис
3 : 1
Эспаньол
33'
90'
33'
90'
33'
90'
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
21:30
33'
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2019
24 янв. 2019
чт
21:30
Эспаньол
1 : 1
Бетис
24.01.2019
24 янв. 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
17.01.2019
17 янв. 2019
чт
22:30
Эспаньол
3 : 1
Вильярреал
17.01.2019
17 янв. 2019
чт
22:30
был в запасе
Эспаньол
3
Вильярреал
1
был в запасе
9.01.2019
9 янв. 2019
ср
22:30
Вильярреал
2 : 2
Эспаньол
9.01.2019
9 янв. 2019
ср
22:30
был в запасе
Вильярреал
2
Эспаньол
2
был в запасе
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
23:30
Эспаньол
1 : 0
Кадис
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
23:30
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Кадис
0
минуты: 1' - 90'
1.11.2018
1 нояб. 2018
чт
20:30
Кадис
2 : 1
Эспаньол
1.11.2018
1 нояб. 2018
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Кадис
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'