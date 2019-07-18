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Лента
Матч-центр
Моя команда
Сальвадор Агра
№7
Нападающий
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Команда
Насьональ
Гражданство
Португалия
Дата рождения
11 нояб. 1991 (28) лет
Рост
166
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
италия. серия а
испания. примера
Сезон:
2019/2020
18.07.2019
18 июля 2019
чт
22:00
Легия
3 : 0
Европа
18.07.2019
18 июля 2019
чт
22:00
был в запасе
Легия
3
Европа
0
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
Европа
0 : 0
Легия
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
был в запасе
Европа
0
Легия
0
был в запасе