Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хонатан Виера
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Риека
2 : 0
Стандард
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Риека
2
Стандард
0
был в запасе
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Стандард
0 : 0
Севилья
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 79' - 90'
Стандард
0
Севилья
0
минуты: 79' - 90'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
Фейеноорд
2 : 1
Стандард
65'
65'
65'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
65'
минуты: 1' - 77'
Фейеноорд
2
Стандард
1
минуты: 1' - 77'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Стандард
2 : 0
Риека
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 56' - 90'
Стандард
2
Риека
0
минуты: 56' - 90'