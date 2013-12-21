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Брайан Рабельо
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Вильярреал
1 : 2
Севилья
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Вильярреал
1
Севилья
2
был в запасе
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
19:00
Гранада
1 : 2
Севилья
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
19:00
был в запасе
Гранада
1
Севилья
2
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
22:00
Вальядолид
2 : 2
Севилья
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
22:00
был в запасе
Вальядолид
2
Севилья
2
был в запасе
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
18:00
Севилья
2 : 1
Альмерия
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Альмерия
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Севилья
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
21:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Севилья
1
был в запасе
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:00
Севилья
4 : 1
Райо Вальекано
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:00
минуты: 77' - 90'
Севилья
4
Райо Вальекано
1
минуты: 77' - 90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
22:00
Валенсия
3 : 1
Севилья
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
22:00
минуты: 71' - 90'
Валенсия
3
Севилья
1
минуты: 71' - 90'
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
21:00
Барселона
3 : 2
Севилья
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
21:00
минуты: 83' - 90'
Барселона
3
Севилья
2
минуты: 83' - 90'
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
22:00
Севилья
2 : 2
Малага
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
22:00
минуты: 1' - 55'
Севилья
2
Малага
2
минуты: 1' - 55'
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
22:00
Леванте
0 : 0
Севилья
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
22:00
минуты: 69' - 90'
Леванте
0
Севилья
0
минуты: 69' - 90'
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
-:-
Севилья
1 : 3
Атлетико
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
-:-
был в запасе
Севилья
1
Атлетико
3
был в запасе