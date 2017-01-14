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Антонио Родригес Довале
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2016/2017
2013/2014
2012/2013
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
15:00
Леганес
0 : 0
Атлетик
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
15:00
был в запасе
Леганес
0
Атлетик
0
был в запасе
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
20:30
Леганес
0 : 0
Вильярреал
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
20:30
был в запасе
Леганес
0
Вильярреал
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:30
Эспаньол
3 : 0
Леганес
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:30
был в запасе
Эспаньол
3
Леганес
0
был в запасе