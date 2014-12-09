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Дани Абало
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
9.12.2014
9 дек. 2014
вт
22:45
Реал
4 : 0
Лудогорец
9.12.2014
9 дек. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Реал
4
Лудогорец
0
минуты: 1' - 90'
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
Лудогорец
2 : 2
Ливерпуль
3'
3'
3'
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
3'
минуты: 1' - 69'
Лудогорец
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 69'
4.11.2014
4 нояб. 2014
вт
22:45
Базель
4 : 0
Лудогорец
4.11.2014
4 нояб. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Базель
4
Лудогорец
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
Лудогорец
1 : 0
Базель
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 77'
Лудогорец
1
Базель
0
минуты: 1' - 77'
1.10.2014
1 окт. 2014
ср
21:45
Лудогорец
1 : 2
Реал
56'
56'
56'
1.10.2014
1 окт. 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
Ливерпуль
2 : 1
Лудогорец
90'
90'
90'
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
90'
минуты: 72' - 90'
Ливерпуль
2
Лудогорец
1
минуты: 72' - 90'