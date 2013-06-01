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Андрес Туньез
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2012/2013
1.06.2013
1 июня 2013
сб
22:00
Сельта
1 : 0
Эспаньол
1.06.2013
1 июня 2013
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Вальядолид
0 : 2
Сельта
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
12.05.2013
12 мая 2013
вс
18:00
Бетис
1 : 0
Сельта
12.05.2013
12 мая 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
8.05.2013
8 мая 2013
ср
20:30
Сельта
1 : 3
Атлетико
8.05.2013
8 мая 2013
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Атлетико
3
минуты: 1' - 90'
3.05.2013
3 мая 2013
пт
22:00
Сельта
1 : 1
Атлетик
3.05.2013
3 мая 2013
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
Леванте
0 : 1
Сельта
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
22:59
Сельта
2 : 1
Сарагоса
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90'
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
22:00
Мальорка
1 : 0
Сельта
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
15.03.2013
15 марта 2013
пт
23:45
Депортиво
3 : 1
Сельта
5'
5'
5'
15.03.2013
15 марта 2013
пт
23:45
минуты: 1' - 90'
Депортиво
3
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
21:00
Сельта
1 : 2
Реал
10.03.2013
10 марта 2013
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
20:00
Сельта
0 : 1
Валенсия
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2013
2 февр. 2013
сб
18:00
Осасуна
1 : 0
Сельта
2.02.2013
2 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
14:00
Сельта
3 : 1
Вальядолид
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
-:-
Атлетико
1 : 0
Сельта
36'
36'
36'
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
-:-
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
17.12.2012
17 дек. 2012
пн
23:30
Сельта
0 : 1
Бетис
17.12.2012
17 дек. 2012
пн
23:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
19:00
Атлетик
1 : 0
Сельта
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
21:00
Сельта
1 : 1
Леванте
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
22:59
Сарагоса
0 : 1
Сельта
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Сарагоса
0
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
18:00
Сельта
1 : 1
Мальорка
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Мальорка
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
18:00
Райо Вальекано
3 : 2
Сельта
82'
82'
82'
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
3
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
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