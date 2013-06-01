Андрес Туньез
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.06.2013 1 июня 2013 сб 22:00
Сельта
1 : 0
Эспаньол
1.06.2013 1 июня 2013 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Вальядолид
0 : 2
Сельта
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
12.05.2013 12 мая 2013 вс 18:00
Бетис
1 : 0
Сельта
12.05.2013 12 мая 2013 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
8.05.2013 8 мая 2013 ср 20:30
Сельта
1 : 3
Атлетико
8.05.2013 8 мая 2013 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Атлетико
3
минуты: 1' - 90'
3.05.2013 3 мая 2013 пт 22:00
Сельта
1 : 1
Атлетик
3.05.2013 3 мая 2013 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:00
Леванте
0 : 1
Сельта
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:59
Сельта
2 : 1
Сарагоса
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:59
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90'
15.04.2013 15 апр. 2013 пн 22:00
Мальорка
1 : 0
Сельта
15.04.2013 15 апр. 2013 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
15.03.2013 15 марта 2013 пт 23:45
Депортиво
3 : 1
Сельта
5'
5'
5'
15.03.2013 15 марта 2013 пт 23:45
минуты: 1' - 90'
Депортиво
3
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2013 10 марта 2013 вс 21:00
Сельта
1 : 2
Реал
10.03.2013 10 марта 2013 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
9.02.2013 9 февр. 2013 сб 20:00
Сельта
0 : 1
Валенсия
9.02.2013 9 февр. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2013 2 февр. 2013 сб 18:00
Осасуна
1 : 0
Сельта
2.02.2013 2 февр. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2013 6 янв. 2013 вс 14:00
Сельта
3 : 1
Вальядолид
6.01.2013 6 янв. 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2012 22 дек. 2012 сб -:-
Атлетико
1 : 0
Сельта
36'
36'
36'
22.12.2012 22 дек. 2012 сб -:-
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
17.12.2012 17 дек. 2012 пн 23:30
Сельта
0 : 1
Бетис
17.12.2012 17 дек. 2012 пн 23:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
9.12.2012 9 дек. 2012 вс 19:00
Атлетик
1 : 0
Сельта
9.12.2012 9 дек. 2012 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2012 2 дек. 2012 вс 21:00
Сельта
1 : 1
Леванте
2.12.2012 2 дек. 2012 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 22:59
Сарагоса
0 : 1
Сельта
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 22:59
минуты: 1' - 90'
Сарагоса
0
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 18:00
Сельта
1 : 1
Мальорка
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Мальорка
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 18:00
Райо Вальекано
3 : 2
Сельта
82'
82'
82'
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
3
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
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