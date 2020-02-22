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Серхио Альварес
№1
Вратарь
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 авг. 1986 (33) года
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Сельта
1
Леганес
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Реал
2 : 2
Сельта
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Реал
2
Сельта
2
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Сельта
2
Севилья
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
23:00
Валенсия
1 : 0
Сельта
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
23:00
был в запасе
Валенсия
1
Сельта
0
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
Сельта
0 : 0
Эйбар
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
был в запасе
Сельта
0
Эйбар
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
Атлетик
1 : 1
Сельта
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
был в запасе
Атлетик
1
Сельта
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
Леганес
3 : 2
Сельта
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Леганес
3
Сельта
2
был в запасе
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
23:00
Сельта
0 : 0
Вальядолид
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
Вильярреал
1 : 3
Сельта
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Сельта
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
23:00
Барселона
4 : 1
Сельта
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
23:00
был в запасе
Барселона
4
Сельта
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Хетафе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Сельта
0
Хетафе
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Бетис
2
Сельта
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Сельта
0 : 1
Реал Сосьедад
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Сельта
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
Алавес
2 : 0
Сельта
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
был в запасе
Алавес
2
Сельта
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
15:00
Сельта
1 : 0
Атлетик
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
15:00
был в запасе
Сельта
1
Атлетик
0
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
21:00
Сельта
1 : 1
Эспаньол
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
21:00
был в запасе
Сельта
1
Эспаньол
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Атлетико
0 : 0
Сельта
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Атлетико
0
Сельта
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
17:00
Сельта
0 : 2
Гранада
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
17:00
был в запасе
Сельта
0
Гранада
2
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
Севилья
1 : 1
Сельта
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
был в запасе
Севилья
1
Сельта
1
был в запасе