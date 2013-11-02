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Матч-центр
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Ли Таданари
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
18:00
Сток Сити
1 : 1
Саутгемптон
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Сток Сити
1
Саутгемптон
1
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
19:30
Саутгемптон
2 : 0
Фулхэм
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
19:30
был в запасе
Саутгемптон
2
Фулхэм
0
был в запасе