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Билли Шарп
№10
Нападающий
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 февр. 1986 (34) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2012/2013
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Брайтон & Хов
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
45'
45'
45'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
45'
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
0
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Манчестер Сити
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Арсенал
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
23:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Вест Хэм
0
был в запасе
2.01.2020
2 янв. 2020
чт
23:00
Ливерпуль
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
2.01.2020
2 янв. 2020
чт
23:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
21:00
Манчестер Сити
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
21:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Уотфорд
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Уотфорд
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
Астон Вилла
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
2
Астон Вилла
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Норвич Сити
1
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
22:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
49'
49'
49'
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
22:30
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:30
Шеффилд Юнайтед
3 : 3
Манчестер Юнайтед
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:30
минуты: 78' - 90'
Шеффилд Юнайтед
3
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 78' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Тоттенхэм
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Бернли
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
3
Бернли
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Арсенал
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
минуты: 56' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Арсенал
0
минуты: 56' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Уотфорд
0
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
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